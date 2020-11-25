تجديد حبس صاحبة الـ73 فيديو إباحيا 15 يوما في كفر الشيخ

جددت محكمة كفر الشيخ الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس "س.م"، صاحبة الـ73 فيديو إباحي، 15 يوما جديدة عقب رفض طلب الاستئناف على حبسها منذ أيام.

وكان المستشار مصطفى القاضي، قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، قرر تجديد حبس المتهمة بالزنا زوجة جزار كفر الشيخ، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، في 11 نوفمبر 15 يوما وعرضها مرة أخرى بتاريخ اليوم للنظر في تجديد حبسها بناء على تعليمات المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

وأكدت مباحث كفر الشيخ صحة واقعة السيدة المتهمة بالزنا، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، مشيرة إلى أنها أنشأت حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وواتس أب"، وأساءت استخدامهما، بغرض التربح والحصول على أموال، نتيجة ممارسة الدعارة.

وقالت زوجة جزار كفر الشيخ، إنها مارست الجنس مع عشيقها المدعو "وليد. م.ع"، وآخرين مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الليلة كانت تتراوح بين 3 و5 آلاف درهم، مضيفة أن زوجته المغربية، هي التي سربت الفيديوهات والمكالمات؛ للانتقام منها بعد علمها بعلاقتها مع زوجها.

وأضافت المتهمة أن زوجها استولى على هاتفها وقدمه للنيابة ضمن الأحراز، قائلة: "مارست الجنس مع وليد أكتر من 5 مرات مقابل مبالغ مالية".

وتضاربت أقوال السيدة أمام النيابة؛ إذ قالت إن زوجها ضربها، ما تسبب في إجهاضها، وفي رواية أخرى قالت إنها أجهضت بعد 15 يومًا.