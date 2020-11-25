هبة عريبة عن حالة "مشرفة أتوبيس الهرم" الصحية: "لسه في غيبوبة"

كشفت الفنانة التشكيلية هبة عريبة آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة التشكيلية دينا محمود، المشرفة المصابة في حادث أتوبيس الهرم الذي وقع الأسبوع الماضي، ونتج عنه إصابات متنوعة للطلاب والمدرسين، والذى على أثره تم حجز "دينا" تحت الملاحظة بالرعاية المركز على جهاز التنفس الصناعي، بحسب ما ذكره بيان محافظة الجيزة يوم 18 نوفمبر الجاري.

ودونت الفنانة التشكيلية هبة عريبة على حسابها الشخصي على "فيس بوك": "لكل من يحاول الاطمئنان على صديقتنا الغالية الفنانة دينا محمود، تم نقل دينا الى مستشفى متخصصة للمخ والأعصاب وده فى حد ذاته خطوة مهمة جدا، ولكن الوضع كما هو لسه فى غيبوبة".

وتابعت "عريبة": "أنا على تواصل مع والدة دينا، ومازالت الزيارة ممنوعة، نسالكم الدعاء لها باستمرار، ونسأل الله ان يلطف بها وينجيها ويشفيها ويعافيها، وتقوم بالسلامة لأولادها وأهلها بالسلامة".

وأعلنت محافظة الجيزة فى يوم وقوع الحادث عن قيام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيارة مستشفى الهرم التخصصي للاطمئنان على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الرماية تابع لمدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية والبالغ عددهم 17 حالة وهم "2 مشرفين منهم دينا محمود – 14 طالبا – سائق الأتوبيس".

ودينا محمود( 35 سنة)، معلمة في تربية فنية بالمدرسة، كما أنها فنانة تشكيلية، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين والملتقيات الفنية الدولية، كانت تستعد قبل الحادث لإنهاء تحضيرات معرضها الفني الجديد، الذي بدأت في رسم لوحاته منذ الحجر الصحي الذي فرض على الجميع مع الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ منتصف مارس الماضي، بحسب تصريحات سابقة لـ"الوطن" في 22 مارس 2020، متخذة من "الطيارة الورق" مدخلًا له ويظهر في اللوحات تأثير تفشي كورونا على الجميع.