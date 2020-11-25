في ذكرى ميلاده.. عماد حمدي أول من حصل على جائزة من مهرجان القاهرة

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدي، الذي قدم للسينما عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المهمة، سواء علي مستوى السينما أو الدراما، وحصل على عدد كبير من التكريمات خلال مشواره الفني.

وتزامناً مع اقتراب بدء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، يعتبر عماد حمدي أول من حصد على جائزة أفضل ممثل في الدورة الأولي من المهرجان عام 1976، عن دوره في فيلم "المذنبون" إخراج سعيد مرزوق.

ويعتبر فيلم "المذنبون" من الأعمال المهمة في تاريخ السينما المصرية، ففي أول محاكمة لموظفي الرقابة الفنية بأمر من الرئيس السادات لموافقتهم على عرض هذا الفيلم، وبعد عامين من قرار وقف عرض الفيلم، تكونت لجنة فنية رقابية برئاسة سعد الدين وهبة لإجازة عرض الفيلم من عدمه، وتم عرض الفيلم في دور العرض السينمائي المصرية وقتها لفترة قاربت ثلاثة أشهر.

وعُرض الفيلم في أولى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على تقييمات إيجابية نقدية عالية وقتها، وصرحت الفنانة سهير رمزي أن هذا الفيلم هو أكثر الأفلام التي ندمت عليها وتتمنى لو يُمحى من تاريخها الفني للأبد.

ويحتل فيلم " المذنبون 1975 " المركز رقم 64 فى قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائى بالإسكندرية (1896-1996)، وفاز فيلم "المذنبون" عام 1977 بجائزة أحسن فيلم فى المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة الثقافة لأفلام العام، وفاز أيضًا بجائزة أحسن إنتاج وأحسن سيناريو وأحسن قصة.

وتتركز أحداث الفيلم حول جريمة قتل تكون ضحيتها الممثلة "سناء كامل"، والتحقيقات التي تطول كل من له صلة بالقتيلة، ابتداء من خطيبها الذي أبلغ عن وقوع الجريمة أصلًا، وكذلك كافة الشخوص الذين كانت الممثلة سناء كامل على صلة بهم، حتى تصل التحقيقات كذلك إلى علاقاتها المتفرعة بعدة شخوص بارزين ونافذين في السلطة، وهو من إخراج سعيد مرزوق .