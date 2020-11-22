الكهرباء: 4 مراحل لمراجعة فاتورة الكهرباء تضمن حق المواطن

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن فاتورة استهلاك الكهرباء تمر بـ 4 مراحل تؤكد للمستهلك أن الفاتورة سليمة وتم مراجعتها واستبعاد القراءات الشاذة، وتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك، لافتًا إلى أنه: "بكدة نقدر نمنع أي تلاعب في استهلاك وحقوق المواطنين وبنطمنك إن حقك حتاخده حتاخده".

مراحل مراجعة الفاتورة

- يتم تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع.

- يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة القراءة العالية يتم بحثها وتشريحها.

- إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

- يتم إدخال كل القراءات على السيستم بعد ما يتم حساب القراءة عن الشهر "30 يوم" فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير .

الإجراءات التي تتخذها الشركات قبل إصدار الفواتير:

- التفريغ للوحدات على برنامج القراءات.

- استخراج تقارير متعددة منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات، وكل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير بها بعد التفريغ.

- يجري مراجعة ما تم من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

- بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة، يتم طباعة تقارير تسمى "تقارير الإصدار" ويتم مراجعتها.

- يجري إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير، وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجري مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة.

- فور الانتهاء من الطباعة يتم تسليم الإيصالات للفرع والذي يقوم بدوره بتسليمها للتحصيل، الذي يبدأ بعملية التحصيل من المشتركين بدءًا من يوم واحد في الشهر.

- في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق "الواتس آب" أو مركز الشكاوى أو 121، يجري بحثها فورا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.

خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة

واتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة، من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء.