لتفادي الصعق.. صيانة دورية وتركيب عوازل لأعمدة الكهرباء بالشرقية

وجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى تشكيل لجان عمل من مسؤولى الصيانة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة للمرور على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانا، تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء مشدداً على سرعه اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها.

وتابع اللواء ضياء أبو العزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة بشوارع ( المدخل الرئيسى للمدينه - مشالى - خلف مدرسة النصر الابتدائية - فاقوس البلد حتى مدخل جهينه القبليه - المستشفى العام - مدخل كفر العدوى - الديدامون الزراعى - الجمهوريه - منطقة دوار الفراحنه - عباد الرحمن - الانتاج حتى مزلقان السماعنه - منطقة مستشفى العين الجاريه - مدرسة التجاره بنين ) ، بالإضافة لإصلاح كشك المعاهدة بشارع الانتاج وإصلاح كشك عزبة ام يوسف وإصلاح لوحة مستشفى دار الشفاء وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

كما إستجابت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير لشكوى المواطنين بسبب وجود عامود كهرباء متهالك أمام مدرسة بنى عياض الابتدائية فتم التنسيق مع الوحدة المحلية ببنى عياض وتم تركيب عامود كهرباء جديد بدلا من العمود المتهالك حفاظا علي أرواح أبنائنا الطلاب.

واستجابت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح الفورية لحل مشاكل المواطنين بالمدينة والقرى وعلى الفور تم زرع عدد 2 عمود إنارة جديد بدلا من الأعمدة المتهالكة، فيما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق وقسم الإنارة بالوحدة لعمل الصيانة اللازمة للأعمدة والكشافات وإزالة النزلات وصيانة الأعمدة بمقابر الأقباط بصفط زريق.

وقامت الوحدة المحلية بقرموط صهبرة بالتنسيق مع قسم الانارة بالوحدة بإستعدال اعمدة الانارة المائلة بطريق الهوابر وابو عيد وتم ازالة النزلات والعوازل التالفة كما قامت الوحدة المحلية بدبيج باستعدال اعمدة الانارة المائلة بطريق ديرب - السنبلاوين وطريق عزبة عطوة وتم عمل الصيانة اللازمة للاعمدة والكشافات وازالة النزلات وتغيير الاسلاك والعوازل التالفة