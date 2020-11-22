لو ذاكرة عداد الكهرباء ممتلئة.. 4 خطوات لإعادة تشغيله مرة أخرى

قال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء إن "كود Err-0204" يعني أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت، لافتا إلى أنه في هذه الحالة يتم اتباع مجموعة من الخطوات كالتالي:

- عمل كارت "قراءة البيانات".

- إدخال الكارت بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة.

- تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد.

- وضع كارت "قراءة البيانات" مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

مميزات العدادات مسبقة الدفع:

- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

- قلة المشاكل بين محصل الكهرباء والعملاء.

- الحد من مشاكل المستأجر والمالك.

- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

- عدم تأخر المشترك في السداد.

أهم النصائح والإرشادات الخاصة بالعداد الكودي

- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

- يوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.

- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.

- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.