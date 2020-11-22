لو ذاكرة عداد الكهرباء ممتلئة.. 4 خطوات لإعادة تشغيله مرة أخرى
كتب:
سلامة عامر
11:40 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
عداد كهربا"ارشيف"
قال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء إن "كود Err-0204" يعني أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت، لافتا إلى أنه في هذه الحالة يتم اتباع مجموعة من الخطوات كالتالي:
- عمل كارت "قراءة البيانات".
- إدخال الكارت بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة.
- تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد.
- وضع كارت "قراءة البيانات" مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.
مميزات العدادات مسبقة الدفع:
- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.
- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.
- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.
- قلة المشاكل بين محصل الكهرباء والعملاء.
- الحد من مشاكل المستأجر والمالك.
- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.
- عدم تأخر المشترك في السداد.
أهم النصائح والإرشادات الخاصة بالعداد الكودي
- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد.
- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.
- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.
- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.
- يوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.
- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.
- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.
- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.
- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.
- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.
- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.