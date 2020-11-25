"البيئة": عودة أنشطة الغوص بمواقع جنوب سيناء أول ديسمبر

أعلن جهاز شؤون البيئة، عودة نشاط الغوص الابتدائي للمنشآت السياحية، في أثناء الرحلات البحرية ببعض المواقع التي تتوفر فيها متطلبات ممارسة النشاط من حيث طبيعة الموارد الطبيعية بها، ومتطلبات تحقيق أقصى درجة لسلامة ممارسي هذا النشاط بالمحميات الطبيعية الواقعة بجنوب سيناء، بدءا من أول ديسمبر المقبل، بعد توقفه لنحو 9 أشهر؛ نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة البيئة، إن القرار يأتي دعما للقطاع السياحي، والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء، وفي إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة بالمحميات، ودعم أنشطة السياحة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والمكانة السياحية للمنطقة من جهة، مع دعم العاملين بسياحة الأنشطة البحرية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن القرار يتضمن عودة تنفيذ نشاط الغوص الابتدائي (Intro. Dive & DSD) بعدد من مواقع الغوص، وهي: نورث لاجون، وثاوث لاجون، والتمبل، والكهرباء، وخريطة، والجزيرة البيضاء، مشيرة إلى أنه تم اختيار تلك المواقع بعد تنفيذ عددا من الدراسات الميدانية والمسوحات العلمية، بعد التأكد من تميزها بالاشتراطات البيئية كافة الملائمة لمواقع الغوص من تحقيقها الاستمتاع للقائمين بأنشطة الغوص بالموارد الطبيعية.

وأضافت الوزيرة أن القرار نص على ضرورة التزام جميع مراكز الغوص والمنشآت السياحية بتطبيق الضوابط التنظيمية والبيئية للقيام بالانشطة البحرية، وكذلك المعايير والإجراءات والضوابط الفنية للغوص والسلامة والجودة، مع تطبيق أحكام قانون المحميات الطبيعية على المخالفين، أسوة بما هو مطبق على جميع الاستخدامات والأنشطة البشرية الأخرى.