مشروعان للدارسين بالخارج.. أبرزهما استخدام الطحالب للحفاظ على البيئة

حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تحقيق أهداف مبادرة وزارة الهجرة لشباب المصريين الدارسين بالخارج، من أجل ربطهم بوطنهم الأم مصر، والاستفادة من طاقاتهم المتنوعة في خطط التنمية.

وأكدت "مكرم" أن اللقاء بشباب الدارسين وسيلة من وسائل التواصل ومد الجسور بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن والاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية مشروعين تقدم بهما طالبان لوزيرة الهجرة.

المشروع الأول

جمعية "مجتمع الشباب المصري ببريطانيا"، وتهدف إلى الإعداد لتنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية لنشر الثقافة المصرية والحفاظ عليها بين مجتمع الطلاب في بريطانيا.

وتستهدف الجمعية أن يكون لها ممثل مصري في كل جامعة بريطانية يصبح بمثابة قناة تواصل حقيقية بين الجمعية والطلبة المصريين، ويعمل على التنسيق لتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع المصري داخل الجامعات البريطانية.

جمعية مجتمع الشباب المصري ببريطانيا، بدأت عملها منذ عام 2018 وتضم عضوية 550 طالبًا مصريًا يعملون على تنفيذ أهدافها.

المشروع الثاني

مشروع خاص باستخدام الطحالب في مجال الحفاظ على البيئة وسوف يتم التواصل مع وزيرة البيئة.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت في يونيو الماضي أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ وكانت النواة في الزيارة التي أجرتها وزيرة الهجرة -برفقة الوفد الشبابي- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وقامت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بإطلاق مبادرة شباب الدارسين في الخارج، وتنظيم برنامج تعريفي شامل لهم، ليتعرفوا على جوانب التطور والتحديث التى تجرى على أرض مصر، كما تم تنظيم برامج تدريبية مصغرة لهم فى الوزارات التى تتناسب مع تخصصاتهم.