تطبيق نظام خاص لخدمة انتظار المشتركين في 33 إدارة بتوزيع شمال القاهرة

قامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتطبيق نظام "Q"، وهو نظام خاص بانتظار المشتركين والذي من خلاله يتم تقديم خدمة راقية للمشتركين بمراكز الخدمة التجارية، وقد تم تطبيقه في 33 إدارة من إجمالي 38 إدارة وجارى تطبيق النظام فى باقى القطاعات.

تطوير البنية التحتية لـ13 مبنى

وانتهت الشركة من تطوير البنية التحتية لـ13 مبنى، وعمل البنية التحتية لشبكة النت لكل من (إيرادات وشبكات العباسية - إيرادات وشبكات العباسية - هندسة كفر حمزة - هندسة جمعية عرابى - هندسة عرب جهينة - إيرادات وشبكات شبرا مصر والشرابية - إيرادات قرى الخانكة وأبو زعبل - شبكات مصر الجديدة (روكسى) - إيرادات وشبكات العبور - إيرادات وشبكات بهتيم - إيرادات وشبكات الخانكة ) وجارى التطوير لإيرادات وشبكات الحلمية وإيرادات وشبكات شبرا الخيمة .

تفعيل برنامج القراءة الموحد

وفعلت الشركة كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

تضم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء "شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة" و جزء من محافظة القليوبية متمثل في (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر - بهتيم).

وتخدم الشركة 5 ملايين مشترك مقسمين على أربع قطاعات بالشركة كالتالي:

- قطاع الحلمية ويضم (الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة) ويخدم حوالى (2) مليون مشترك.

قطاع شبرا ويضم (شبرا مصر- شبرا الخيمة – بهتيم - القناطر الخيرية) ويخدم حوالى (1.5) مليون مشترك.

- قطاع مدينة نصر ويضم (مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة) ويخدم حوالى 850 ألف مشترك.

- قطاع مصر الجديدة ويضم(مصر الجديدة – السلام – العبور) ويخدم 561 الف مشترك.

- ويضم قطاع مدينة نصر 9 إدارات وهي (العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية).

- ويضم قطاع شبرا 11 إدارة وهي (شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبد المنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد -القناطر الخيرية).

- ويضم قطاع مصر الجديدة: 6 إدارات وهي (مصر الجديدة - النزهة- النهضة - العبور-أحمد عرابي – إدارة السلام).

- ويضم قطاع الحلمية 12 إدارة وهي (الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية -المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص- الخانكة – القلج – قرى الخانكة).