قبل انتهاء المهلة الأخيرة.. تعرف على عقوبة عدم دفع المصروفات الدراسية

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة عدم دفع ولي الأمر بالمدارس الخاصة أو الدولية، قيمة القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدارسي الحالي 2020/2021، قبل نهاية المهلة الأخيرة يتم إنذار ولي الأمر مرتين خلال شهر إضافي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الاثنين القادم الموافق 30 من شهر نوفمبر المهلة الأخيرة لسداد أولياء الأمور للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية للقسط الأول من مصروفات المدرسة للعام الدراسي الحالي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه إذا استمر ولي الأمر في عدم سداد المصروفات الدراسية المستحقة عليه تجاه المدرسة المقيد بها الطالب، تتخذ المدرسة الإجراءات القانونية ورفع اسم الطالب من المدرسة المقيد بها، وتحويله إلى مدرسة حكومية، مع إلزام ولي الأمر بدفع المصروفات الدراسية المستحقة عليه مع المدرسة التي كان الطالب مقيدًا بها.

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا تم إرساله إلى جميع الإدارات التعليمية، ينظم من خلاله "شوقي" العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور بشأن دفع المصروفات الدراسية.

ومن الجدير بالذكر، وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021 الاستثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا، نشتب الكثير من الأزمات بين كلا من أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور بسبب عدم سداد العديد من الطلاب للمصروفات الدراسية سواء التي تتعلق بالعام الدراسي الماضي أو القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الحالي، بسبب الظروف المادية التي مر بها من أولياء الأمور على خلفية جائحة كورونا، ومن أبرز الأزمات كانت مشادات بالأيدي في مدرسة فضل الحديثة للغات بفيصل، بالإضافة إلى واقعة تذنيب الطالبة سلمى بسبب عدم دفعها للمصروفات وحرمانها من دخول فصلها الدراسي.