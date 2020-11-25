التعليم توضح حقيقة "نص يوم إجازة" للطلاب بسبب الطقس

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه من بين صلاحيات مديري المدارس إتاحة انصراف الطلاب مبكرًا بسبب أي ظرف استثنائي ومنه موجات الطقس السيئ التي قد تشهدها المحافظة الموجود بها المدرسة.

وكانت بعض المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، نبهت على أولياء الأمور على الانصراف المبكر للطلاب اليوم "نصف يوم"، تحسبًا لموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد اليوم بمختلف المحافظات، حيث أعلنت بعض المدارس القرار عن طريق صفحات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي بالانصراف المبكر، ليكون في 12 ظهرًا.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أعطت وزارة التربية التعليم، مديري المدارس، صلاحيات أكبر منذ بداية العام الدراسي الحالي، سواء في عدد أيام حضور الطلاب، أو وضع الجداول، لتقليل كثافات الطلاب في المدارس، على أن يكون نظام كل مدرسة وفقًا لوضعها وكثافة الطلاب بها.

وأعلنت 6 محافظات أمس، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بالمدارس بسبب موجة الطقس السيئ، وهي: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، مطروح، ودمياط، وذلك بعد تفويض المحافظين في قرار تعليق الدراسة من عدمه، وفقًا لحالة الطقس في كل محافظة.

وتستعد العديد من المحافظات اليوم، لاستقبال موجة طقس سيئة، بعد توقع الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بسقوط أمطار رعدية غزيرة على بعض المحافظات، كما نصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.

كما وجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح استعدادًا لموجة الطقس السيئ التي تشهدها عدد من المحافظات، بسبب توقع سقوط أمطار غزيرة، وبينها ارتداء الملابس الشتوية وتحديدًا لكبار السن، والبعد تمامًا عن الأسلاك والأعمدة الكهربية، لعدم التلامس مع أي أسلاك عارية.