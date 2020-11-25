اتفاق بين القومي لأسر الشهداء والغرفة التجارية لعقد ورش تدريب للأعضاء

التقى اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لبحث أوجه سبل التعاون بين المجلس والغرفة.

وخلال اللقاء، أثنى أمين عام المجلس على الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية لتقديم الدعم لعمل المجلس للقيام بدوره الدوطني المنوط به.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالدور المهم الذي يقوم به المجلس لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين، مشدداً على تقديم كل أنواع الدعم لعمل المجلس في جميع المجالات.

وتمّ استعراض خدمات الرعاية التي يقدمها المجلس في كل المجالات الرعاية الطبية والاجتماعية والتعليمية والنفسية لأسر الشهداء والمصابين.

وجرى الاتفاق على تنفيذ برنامج تعاون بين المجلس القومي والغرفة التجارية، من خلال عقد ورش عمل تدريبة على الأعمال اليدوية والمشغولات الجلدية بمقر الغرفة.

كما تمّ الاتفاق على تنفيذ دورات تدريبية لأبناء أسر الشهداء والمصابين بمراكز تدريب المصانع والشركات التابعة للغرفة على أن يكون لهم الأولوية في التعيين بتلك المصانع.

يأتي هذا اللقاء، في إطار خطة المجلس القومي للانفتاح والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحديث وتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمة.