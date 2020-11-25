جامعة الإسكندرية: عقوبات تأديبية على الممتنعين عن تنفيذ إجراءات كورونا

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة، ضرورة التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتفعيل العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون للمخالفين، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، تحسبا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشدد "جابر" خلال اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب المنعقد برئاسته، بتقنية الفيديو كونفراس، على ضرورة الاستمرار في الإلتزام بالإجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه، والتهوية الجيدة للمدرجات والمعامل، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية كافة، اللازمة لجميع منتسبي الجامعة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الاسكندرية، أنه على جميع وكلاء الكليات تسخير إمكانيتها كافة لتقديم الدعم الكامل لوحدات القياس والتقويم بالكليات؛ لمتابعة العملية التعليمية، وفقا لقرارات الجامعة بهذا الشأن.

وقدم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، عدة نصائح للشخص القائم برعاية المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد، الذي يخضع للعلاج من خلال العزل المنزلي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كالتالي:

1- يتولى رعاية المريض شخص واحد فقط، على ألا يكون مسنا أو مريضا يعاني من أي أمراض مزمنة، ومهمته تتمثل في تقديم الطعام والشراب والدواء.‬

‫2- عند تقديم الطعام للمريض، يجب ارتداء الشخص المسؤول عن رعايته الكمامة، وكذلك الأمر بالنسبة للمريض.‬

‫3- المسافة بين المريض ومقدم الرعاية لا تقل عن 1.5 متر، ويستحسن لو تعامل المريض مع من يرعاه بظهره.‬

‫4- المدة التي يقضيها الشخص المسؤول عن الرعاية في حجرة المريض لا تزيد عن 15 دقيقة، ويُفضل أن تكون أقل من ذلك.

‫5- ارتداء القفازات الطبية قبل أي تعامل مباشر مع المريض، أو عند تقديم مساعدة له عن قرب، ويتم التخلص من القفاز الطبي بكل حرص بعدها، وفي كيس منفصل.‬

‫6- بعد أي تعامل مع المريض يجب على الشخص المسؤول عن رعايته غسل اليدين جيدا، ولا يضع يده على وجهه أبدا قبل الغسيل.‬

‫7- يجب على الشخص المسؤول عن تقديم الرعاية للمريض، بث الطمأنينة والهدوء على المريض؛ لأن الخوف والذعر قد يؤثران على حالته الصحية.‬

‫8- توفير وسائل للترفيه والتسلية للمريض؛ لرفع روحه المعنوية حتى يعبر الفترة المرضية.