أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض مناطق القليوبية

شهدت بعض المناطق بمحافظة القليوبية، سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وفي طوخ أعلن محمد الوزيري رئيس المدينة، رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس وذلك لتعرض مركز ومدينة طوخ لسقوط أمطار متوسطة اليوم.

ووجه بتمركز سيارات شفط المياه أمام الأنفاق بمدينة طوخ، فيما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد والجاهزية المسبقة لمواجهة أي طارئ قد يحدث.

فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ في القرى والمدن بالمحافظة التي شهدت سقوط أمطار، وانتشار المعدات بمنازل الكباري والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه.

وأوضح أنه في إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، نفذت الشركة أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بنحو 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد أنه بلغ إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 112، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 20، أما محطات رفع الصرف الصحي 149، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.

وأضاف، أنه قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ نسقت مع فروع الشركة بمدن المحافظة، ورؤساء مجالس المدن لتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق.

وأشاد "مجاهد" بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدا ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.

وأكمل مجاهد أنه جرى تنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية، بقيمة تقديرية بنحو 27 مليون جنيه.

وأوضح أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر إسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة والتي كانت تحدث تأثيراً كبيراً على حركة المواطنين أثناء فترات سقوط الأمطار.