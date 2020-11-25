10 نصائح لقيادة آمنة أثناء سقوط الأمطار

شهدت العديد من محافظات الجمهورية منذ صباح اليوم، هطول أمطار بكميات كبيرة تتراوح شدتها بين متوسطة إلى غزيرة، رعدية أحيانًا على بعض المناطق، ويصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد وهبات رياح قوية، إذ جاء ذلك وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في البيانات والنشرات الإعلامية.

وتستعرض "الوطن" 10 نصائح تساعدك على القيادة بأمان عند سقوط الأمطار:

نصائح القيادة بأمان في الأمطار

- حاول أن تبقى في وسط الطريق لأن الأمطار تتجمع أكثر على جانبي الطريق.

- تحقق من أنّ المصابيح الأمامية والخلفية تعمل على نحو سليم أثناء القيادة واتركها تعمل حتى في النهار.

- أبطئ سرعة السيارة، فسقوط الأمطار قد يتطلب وقتا طويلا لتعديل سرعة السيارة مرة أخرى.

- افحص الإطارات الخاصة بسيارتك، وتأكد من أنّها غير مستهلكة حتى تتجنب عدم ثبات السيارة في أثناء القيادة.

- تحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- تأكد من سلامة "مسَّاحات" المطر الموجودة في السيارة.

- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- حافظ على ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

- تجنب الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- احرص على عدم تكون بخار المياه على زجاج السيارة الأمامي، من خلال فتح النوافذ أو تشغيل مكيف الهواء حال تجمع البخار على الزجاج.

وعند وجود أعطال أو حوادث يُرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهابت بالمواطنين توخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وبقدر الإمكان عدم البقاء في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب الوقوف إلى جانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، وعدم الترجّل في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة بقدر الإمكان.