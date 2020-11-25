"الأرصاد" تحذر من موجة طقس متقلب من اليوم حتى بعد غد

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ "التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومصر أيضًا، حيث بدأنا خلال السنوات الأخيرة نشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وزادت تكرار هذه التقلبات الجوية وبدأنا نشهد أمطارًا غزيرة وعواصف ترابية بصورة كبيرة".

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدَرت بيانًا أول أمس بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة المقبلة، والسبب في هذه الحالة هو وجود منخفض جوي متعمق على شرق البحر المتوسط والذي يؤدي إلي تكون السحب وسقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية.

وتابعت أنَّ تفاصيل هذه الحالة ستبدأ اليوم الأربعاء بأمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وبدأت بالفعل على مدينة مطروح، والإسكندرية، ومن المتوقع أن تستمر على باقي محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، دمياط، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح، وتمتد لمحافظات الوجه البحري بأمطار أيضًا من متوسطة لغزيرة ورعدية على بعض المناطق كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، والقاهرة أيضًا من المتوقع لها سقوط أمطار متوسطة الشدة وبعض المناطق من باقي القناة.

واستطردت أنَّه بالنسبة لباقي المحافظات شمال الصعيد ستشهد أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة وتحديدًا "الفيوم، بني سويف، والمنيا"، وهذه الحالة سيصاحبها نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط الرياح هو ما سيزود الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وهذا سيستمر اليوم وغدًا الخميس، ويوم الجمعة ستكون الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية للبلاد وعلى بعض مناطق من الوجه البحري، وباقي أنحاء الجمهورية ستقل فيها فرص سقوط الأمطار.