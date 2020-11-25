إغلاق ميناء الصيد ببورسعيد تحسبا لسوء الأحوال الجوية

شهدت بورسعيد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم مع طقس غائم واحتمال سقوط الأمطار ونشطا للرياح، الأمر الذي تسبب في إغلاق ميناء الصيد البحري تحسبا لسوء الأحوال الجوية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، إغلاق الميناء اليوم وحتى استقرار الطقس، موضحا أن جميع المراكب دخلت إلى رصيف الميناء، محذرا الصيادين من ممارسة الصيد في هذه الأجواء، لما يشكله من خطورة على حياتهم، مشيرا إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى ما بين 5 و7 أمتار، كما بلغت سرعة الرياح 32 كيلومتراً في الساعة، بينما أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع الشمالي، أن حركة الملاحة لم تتأثر بموجة الطقس السيئ.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء .

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، موجها رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد حالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار، وسقوط أمطار غزيرة رعدية على العديد من المحافظات وخاصة الساحلية من بينها بورسعيد يصاحبه نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.