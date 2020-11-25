تعرف على أسباب فوز مصر بجوائز أفضل وزير ومحافظ وموظف بمسابقة التميز

رصد بيان صادر عن مسابقة التميز الحكومي أسباب فوز مصر بجوائز أفضل وزير والتي حصلت عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وأفضل محافظ والتي حصل عليها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إلى جانب جائزة أفضل موظف وأفضل مشروع وذلك خلال حفل افتراضي اليوم.

وحصدت الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة أفضل وزير عربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، وذلك لجهودها في تطوير العمل الحكومي التي انعكست من خلال العديد من المبادرات النوعية، حيث قادت كل جهود تطوير خطط التنمية المستدامة (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى)، وأشرفت على تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا التنموية 2063، ودعمت إنشاء الصناديق السيادية المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار والتشغيل واستدامة موارد الدولة، كما أظهرت تميزا في بناء القدرات وتدريب ورفع كفاءة قيادات وموظفي القطاع العام.

وأطلقت الدكتورة هالة حلمي عددا من المبادرات القومية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل إنشاء صندوق الاستثمار القومي للتعليم لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية في الأماكن الأكثر احتياجاً، وتوفير أنظمة إدارة البيانات الصحية في أكثر من 500 مستشفى، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع التمويل على المشاريع التنموية وتوجيهه للمناطق ذات الأولوية.

ونفذت الدكتورة هالة حلمي مشاريع ذات أثر واضح على الاقتصاد المصري مثل رفع رأس مال بنك الاستثمار القومي من المدخرات القومية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وجذب الاستثمارات لقطاع الصناعات الدوائية، واستحداث آليات فعالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% في 2019.

بالإضافة لذلك، أطلقت مبادرات تشاركية مبتكرة لتحسين الخدمات الحكومية مثل تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية بالشراكة مع Visa، ومنصة مبتكرة للإسراع في تسوية المنازعات القضائية، وتوظيف البيانات الضخمة وتحسين شفافية القرارات الحكومية المتعلقة بتوزيع التمويل، وأطلقت تطبيق «شارك» لتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية في تقييم الخدمات الحكومية ومتابعة إنجاز المشاريع القومية، بالإضافة إلى دعم وتمكين المرأة والقيادات النسائية من خلال رفع نسبة الإناث في القطاع العام بنسبة 25% منذ 2018.

أفضل محافظ

في حين حصد اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد على جائزة أفضل محافظ عربي، وذلك لدوره وإسهاماته في العديد من المبادرات والمشاريع النوعية والتنموية في المحافظة لتكون أول محافظة تضم أربع مناطق صناعية وتبدأ بإنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة، وأول محافظة رقمية تطبق منظومة التحول الرقمي على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات بالهواتف الذكية، وأول محافظة تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، وأول محافظة خالية من العشوائيات على مستوى الجمهورية، وأول محافظة على مستوى الجمهورية في الاستجابة للشكاوى بنسبة إنجاز 99%، بالإضافة إلى تحقيق طفرة صناعية في بورسعيد من خلال إنشاء 5 مصانع عملاقة بتكلفة 1.6 مليار، وتمليك 58 مصنعاً لشباب المحافظة لتوفير بيئة مناسبة لتطوير المشروعات في المستقبل.

أفضل موظفة حكومية عربية

وحصدت نهى أحمد السيد، والتي كانت تشغل مدير المركز التكنولوجي بحي منتزه أول (وقت التقديم للجائزة) جائزة أفضل موظفة حكومية عربية وذلك لدورها وإنجازاتها في تطوير منظومة العمل في المركز، وكان لها دور كبير في إعادة العمل بالمركز خلال فترات المخاطر والطوارئ ووضع خطط واستراتيجيات لضمان استدامة البيانات بالاعتماد على جهودها الذاتية في ظل تحديات الموارد.

كما قامت نهى باستحداث وحدات جديدة تتضمن نظم عمل جديدة في المركز، وتعمل على تقديم الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين في المركز لضمان استمرارية العمل تحت أية ظروف طارئة باستخدام أحدث الطرق واستخدام التقنيات التي تسهل للمواطن المصري الحصول على الخدمة خلال فترات قياسية.

بالإضافة لذلك عملت نهى على تطوير آليات للأرشفة الإلكترونية للبيانات والمستندات والرخص، وبما يضمن الحفاظ على استدامة البيانات واستكمال التحول الرقمي لكافة البيانات.

هذه الجهود الذاتية التي بذلتها أهلتها للترقي مؤخراً إلى منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الإسكندرية