بدء عرض "أول امبارح" من دراما "نمرة اتنين" لـ منة شلبي اليوم

تعرض اليوم، حلقة بعنوان "أول إمبارح"، ضمن دراما "نمرة اتنين"، الذي يضم نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، من خلال حلقات منفصلة، تُعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

حلقة "أول امبارح"، بطولة منة شلبي، وأحمد مالك؛ معالجة درامية وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث الحلقة حول "لبنى" التي تقرر الذهاب إلى حفل عيد ميلاد يوسف بعد ستة أشهر من انفصالها عنه لتثبت لنفسها أنها تخطّت تلك المرحلة من حياتها، وهناك تدور أحداث لم تكن في الحسبان، حيث تجد نفسها محبوسة في الحمام.

وقال مخرج العمل محمد شاكر خضير، إن "فكرة العمل جعلتني أتحمّس له منذ البداية، إضافة إلى تعاوني مع مجموعة من الأشخاص المبدعين والموهوبين جداً، أمام وخلف الكاميرا".

وأضاف خضير "استمتعت بالعمل مع نجمَي الحلقة، فالفنانة منة شلبي نجمة كبيرة وممثلة موهوبة إلى أبعد الحدود، أما أحمد مالك فموهبة تستحق التوقف عندها، ولديه دائماً القدرة على مفاجأتي أمام الكاميرا، وهذا هو التعاون الثاني الذي يجمعني مع منة وأحمد، وأنا على ثقة من أنه لن يكون الأخير".

وحول طريقته في التعامل مع النص الذي يشكّل قصة قائمةً بذاتها ضمن مسلسل منفصل الحلقات، قال خضير: "لطالما اعتقدت أن أفضل طريقة للتعرّف على أسلوب المخرج في التعامل مع النص هي مشاهدة العمل بأكمله بالنسبة لي، سبق وأن أخرجتُ أكثر من عمل تضمّن قدراً عالياً من الرومانسية ممزوجة مع أنماط درامية أخرى مثل الأكشن والكوميدي".

وتابع: ولعلّ هذا هو سبب تميّز مسلسل "نمرة اتنين" فهو مسلسل رومانسي عموماً، ويتضمن مثل تلك الأنماط المختلفة والمتمازجة، سبق وقد أخرجت أول عمل من أعمال شاهد الأصلية، وهو "في كل أسبوع يوم جمعة"، وقد استمتعت جداً بتلك التجربة، اليوم أعود إلى "شاهد VIP" مع مسلسل "نمرة اتنين" الذي أعتبره عملاً هاماً ومختلفاً عن السائد.

وتعد دراما "نمرة اتنين"، من أعمال "شاهد" الأصلية، وتعرضها "شاهد VIP" حصرياً، فكرة آدم عبد الغفار، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

ويروي العمل بحلقاته، التي تشكل كل منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، تفاصيل مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذةً من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث التي تدور في 4 مدن عربية مختلفة هي جدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت.

وتحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبةً من الممثلين، بالإضافة إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

يشارك في بطولة الحلقات كل من منة شلبي، ومنى زكي، ونيللي كريم، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وأمينة خليل، وماجد الكدواني، وشيرين رضا، وإياد نصار، ويعقوب الفرحان، وأروى جودة، وأحمد مالك، وصبا مبارك، وأحمد السعدني، وسارة طيبة، وسينثيا خليفة، ونهى عابدين، وآخرين.