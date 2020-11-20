صور.. كواليس مسلسل "نمرة اتنين" لمنى زكي

نشر المخرج يسري نصر الله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من كواليس مسلسل "نمرة اتنين" من بطولة الفنانة منى زكي.

وكتب "نصرالله"، تعليقا غلى صور المسلسل "تصوير ماتقولش لحد، (حلقة من كتابة مريم ناعوم وإخراجي في مسلسل "نمرة 2") منى زكي. أحمد السعدني. ناهد نصرالله. أحمد رشيد. جاد شاهين. تيمور تيمور. ديشا. بسكوتة وناس كتيرة حلوة أوي".

يُذكر أن "نمرة اتنين" يتم عرضه على منصة "شاهد" الإلكترونية، ويعد المسلسل تجربة مختلفة حيث يضم مجموعة من نجوم الوطن العربي سواء على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج، والعمل من إنتاج شركة "The Producer"، وفكرة وتأليف آدم عبدالغفار، والذي سبق وأخرج الفيلم القصير "شوكة وسكينة" لمنة شلبي وآسر ياسين وإياد نصار.

ويشارك في إخراج المسلسل بجانب آدم عبدالغفار كل من المخرجين طارق العريان، وتامر محسن، وهاني خليفة، وهادي الباجوري، ومحمد شاكر، وأحمد النجار.

ويضم المسلسل عدداً كبيراً من النجوم منهم منى زكي، ونيللي كريم، وعمرو يوسف، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وإياد نصار.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي في 6 مدن عربية، هي الرياض، وجدّة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبي، وتأتي حلقات المسلسل منفصلة متصلة، بحيث تطرح كل حلقة قصة مختلفة عن الأخرى، وتضم كذلك كل حلقة طاقم من الممثلين والمخرجين العرب الذي يختلفون عن الحلقات الأخرى.

يعرض حاليا لمني زكي في دور العرص فيلم "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل وتصدر الفيلم الإيرادات اليومية للأفلام في السينمات، حيث تلعب منى زكي شخصية سيدة تدعى "ياسمين"، تفاجأ باقتحام مجهولين منزلها لسرقة شيء ما منه، وعلى إثره تبذل محاولات مضنية للفرار منهما بلا جدوى.ويشارك في بطولة الفيلم محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، عبدالرحمن حسن، من تأليف هيثم مصطفى الدهان وأحمد الدهان.