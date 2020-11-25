 محافظ المنوفية يصرف 15 ألف جنيه إعانة لعاملة نظافة لتسديد ديونها

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 15 ألف جنيه للسيدة "أم الرزق عبدالنبي سليم"، وذلك بعد استغاثتها على مواقع السوشيال ميديا، مناشدة محافظ المنوفية بمساعدتها لسداد ديونها من أجل الحفاظ على مستقبل ابنتها وإنقاذها من قرار سيُصدر في حقها بالسجن من قبل أحد البنوك، وذلك عقب استقبالها وابنتها بمكتبه بالديوان العام.

واستنجدت السيدة "أم الرزق عبدالنبي سليم" عاملة نظافة بمستشفى سرس الليان بمحافظ المنوفية على مواقع السوشيال ميديا بعد تراكم ديون وفوائد عليها لأحد البنوك، موضحة أنَّها اقترضت مبلغ من البنك لإجراء عدة عمليات جراحية لابنها بعد تعرضه لحادث أليم.

وأكّدت "أم رزق" أنَّها بعد سداد قيمة القرض تفاجئت أن البنك رفع قضية ضد ابنتها الطالبة بكلية التربية يطالبها بقيمة الفوائد، مبينة أنَّ ابنتها معرضة للحبس وضياع مستقبلها رغم تفوقها الدراسي.

فيما أكّد محافظ المنوفية حرصه على تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتوفير حياة كريمة وآمنة، مشيراً إلى ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الإنسانية.