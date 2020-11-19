محافظ المنوفية: تلقينا 185 ألف طلب تصالح بحصيلة 647 مليون جنيه 

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع والتصالح على بعض مخالفات البناء، في قرى ومراكز المحافظة، حتى اليوم الخميس، بلغ 185ألف طلب، بجملة عوائد محصلة 647 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه المبالغ سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على الاستمرار في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتحصيل نسبة جدية التصالح 25% من قيمة المخالفة، بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء، مشدداً على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتطبيق قواعد التباعد بين المواطنين، وارتداء الكمامة، وتوفير أماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الإزدحام.

وشدد "أبو ليمون" على أنه لا تهاون في استراد حق الدولة والشعب، مناشداً جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن، سرعة التوجه للوحدات المحلية، كل في نطاقه، لتقنين أوضاعهم، قبل انتهاء المدة المقررة، تحقيقاً للصالح العام، مشيراً إلى أن نهاية نوفمبر الجارى آخر موعد لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، ودفع جدية التصالح، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد الفترة المحددة للتقديم والتصالح، تيسيراً على المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً في هذه المرحلة.