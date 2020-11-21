محافظ المنوفية يتفقد قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر قبل توزيعها

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، قافلة المساعدات الغذائية لصندوق تحيا مصر، تحت شعار "نتشارك .. عشان بكرة"، التي ستوزع من خلال مؤسسات المجتمع المدني، على الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة كافة، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وحضر مع المحافظ، الأستاذ إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، ومنسق صندوق تحيا مصر بالمنوفية، ومسئولي جمعية الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، وبنك الطعام، والجمعية الشرعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.