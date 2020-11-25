الأورمان: توزيع مساعدات "تحيا مصر" بقرى مركزي ميت غمر والسنبلاوين

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي، تستمر الأورمان فى توزيع 3 آلاف بطانية و4 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طنا من الدواجن للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة الدقهلية حيث شمل اليوم التوزيع قرى "كفر الجوهري، وبشالوش، وكوم النور، وكفر المقدام، وكفر على عبد الله، ودنديط، وميت العز، والرحمانية، وكفر المحمدية" بمركز ميت غمر، وقرى "شبراهور،طنبول، الشعالة، وكفر غنام، وميت غراب، وبرهمتوش، وطماى الزهايره، وغزاله والبلامون" بمركز السنبلاوين.

وأضاف شعبان، في بيان صحفي، أن الأورمان فى محافظة الدقهلية توزع 3 آلاف بطانية و4 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طنا من الدواجن على أهالينا بقرى ونجوع المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كل ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأشار إلى أن التوزيع يشمل جميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن إجمالي ما تشارك به الأورمان 80 ألف بطانية و60 ألف كرتونة مواد غذائية، و420 طنا من الدواجن.

وأوضح أن صندوق "تحيا مصر" قد نظم احتفالية مؤخرا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

يذكر أن قافلة مساعدات "بالهنا والشفا" تسلمتها محافظة الدقهلية يوم السبت الماضي مساهمة من صندوق تحيا مصر لدعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المراكز والمدن والقرى بنطاق محافظة الدقهلية، والتي تشمل 30 ألف شنطة وجبات غذائية و7980 شنطة فراخ مجمدة، و17 ألف كرتونة مواد غذائية، 6500 بطانية.