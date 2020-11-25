ورشة عمل لمركز تحديث الصناعة حول الطاقة الشمسية في مصر

نظم مركز تحديث الصناعة ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام لتطوير الأعمال للشركات المُصنعة لنظم التسخين الشمسي وبعض رواد الأعمال، بمشاركة 50 ممثلًا لـ31 شركة في مختلف القطاعات، وذلك لتوعية الشركات بالسوق المستهدف وحجم السوق المتوقع للسخانات الشمسية.

نجحت ورشة العمل في تدريب ممثلي الشركات على استخدام أدوات تحليل البيئة الخارجية، وبناء الخطط التي تحد من أي أثار سلبية للعوامل الخارجية المؤثرة، وعرض معلومات حول أنواع السخانات الشمسية في السوق المصري وعيوب ومميزات كل منها مع توضيح أهم نقاط التكامل في استخدام السخانات الشمسية داخل القطاع الصناعي لعمليات التسخين الحراري للمياه.

تمّ تدريب الحاضرين أيضا على استخدام أدوات الابتكار في تطوير أعمال الشركات التي تصنع أو تستخدم السخانات الشمسية، وكيفية بناء نموذج الأعمال الخاص بكل شريحة مستهدفة من سوق الطاقة الشمسية في مصر، وذلك بهدف خلق علاقة مستدامة تساعدهم على تحقيق النمو داخل سوق السخانات الشمسية.

وعرض المُحاضرون خلال ورشة العمل نبذة عن سوق الطاقة في مصر والأطر التي تحكمه، إضافة إلى الأدوات الاستراتيجية والتسويقية والتي من دورها مساعدة الشركات في بناء وتطوير الاستراتيجيات، وتمّ عمل محاكاة مع الحضور لاستخدام هذه الأدوات بشكل عملي.

وناقشت ورشة العمل أوجه النفقات الخاصة بالمشروع والتكاليف الخاصة ببدء نشاط تصنيع وتجميع السخانات الشمسية بأنواعها، وآلية تعظيم الاستفادة من تقليل النفقات بالشكل الذي يتناسب مع ظروف جائحة كورونا، وتداعيات ذلك على المشاريع القائمة في المجتمع الصناعي ككل، إلى جانب أهمية الأخذ في الاعتبار استمرار التدفقات النقدية كأحد أهداف الإدارة المالية جنباً إلى جنب مع باقي إدارات المصنع للوصول إلى تحقيق الاستراتيجية الموضوعة.

كما تمّ تسليط الضوء على كيفية إعداد دراسات جدوى حول "الطاقة المتجددة النظيفة" من حيث الرسالة وجدوى الاستثمار في استخدام السخانات الشمسية من خلال احتساب فترة الاسترداد ومقارنة معدل العائد الداخلي مع فرص الاستثمار الأخرى.

جدير بالذكر، أنَّ مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين يسعى إلى تهيئة السوق لانتشار تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية وتحفيز تطبيقها في قطاعات الأغذية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لمكونات هذه التكنولوجيا.

ويستفيد من المشروع كل من مصنعي أنظمة السخانات الشمسية، والصناعات المغذية لصناعة أنظمة السخانات الشمسية، والاستشاريين ومقدمي الخدمات في هذا القطاع، من خلال التعرف على آليات ومعايير التصميم ودراسات الجدوى لأنظمة التسخين الشمسي، وتحسين كفاءة الطاقة الحرارية وتركيب وصيانة وإصلاح السخانات الشمسية.