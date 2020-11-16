باحث: مصر لديها فائض في الطاقة الشمسية تستخدم لتحلية المياه

وجّه المهندس عبد النبي بيومي قابيل، الأستاذ بكلية الهندسة لجامعة طنطا، الشكر إلى عميد جامعة الجامعة وعميدة كلية الهندسة على دعمهما له خلال مسيرته العلمية للخروج بأبحاث تساعد في مجال تحلية المياه عن طريق الطاقة الشمسية التي بلغت أكثر من 300 بحث علمي منشور في مجلات دولية مرموقة.

وأضاف "قابيل" في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن أول جائزة حصل عليها كانت في عام 2013 وكانت جائزة الدولة في التفوق ثم كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم عام 2014 ويتمنى تكريمه مرة أخرى من جانب الرئيس.

وأوضح الأستاذ بكلية الهندسة لجامعة طنطا، أنه حرص على زيادة أبحاثه بعد أن شعر بالتقدير من الدولة المصرية، ولفت إلى أنه أنشأ نموذجا لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، خاصة أن مصر لديها فائض في الطاقة الشمسية ويمكن تخزينها في المساء.

وأعلن قابيل أنه يعمل ضمن مجموعة من الباحثين من الهند وتونس والمغرب والجزائر وهم أحد أسباب توصله إلى نتائج مذهلة، مطالبا الدولة بتبني البحث العلمي في كافة المجالات خاصة لما يواجه العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.