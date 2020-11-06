"أستاذ بهندسة طنطا" يحصد المركز الأول عالمياً في أبحاث الطاقة الشمسية

حصد الدكتور عبد النبي قابيل، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية، بكلية الهندسة جامعة طنطا، المركز الأول بقائمة أفضل 500 باحث في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه، طبقاً لقاعدة بيانات سيفال SciVal ، أحد منتجات الناشر الدولي "إلسيفير" المعتمدة من منظمات التصنيف العالمية QS and THE.

يذكر أن قاعدة بيانات السيفال تستخدم في تحليل الأداء البحثى لمجموعة بحثية أو جامعة أو دولة ومقارنة الأداء البحثي لباحثين أو مؤسسات باستخدام مقاييس و مؤشرات مختلفة.

ويعتبر "قابيل" الأعلى فى النشر الدولى في تاريخ جامعة طنطا، حيث بلغ مجموع أبحاثه المنشور فى كبرى المجلات العالمية أكثر من 350 بحثًا دوليًا تختص بمجالين أساسين، وهما الطاقة الشمسية ومجال تحلية المياه، موضحا أن عدد الاستشهادات المرجعيه لبحوثه بلغت أكثر من 6 آلاف فى قاعدة البيانات الدولية Scoups .

وحصل "النبي" على جائزة جامعة طنطا التشجيعية، وجائزة الجامعة للتميز فى الأداء الجامعي، وجائزة الجامعة التقديرية، وحصل على جائزة الدولة للتفوق، وجرى تكريمه من الرئيس السيسى فى عيد العلم عام 2014، كما حصل على جائزة الباحثين العرب بالأردن، ومؤخرا حصد جائزة خليفة التربوية للاستاذ المتميز فى البحث العلمى على مستوى الوطن العربى والتى تُمنح لأستاذ واحد متميز فى البحث العلمى فى جميع التخصصات، وقام بتكريمه الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ووزير مجلس شئون الرئاسة.