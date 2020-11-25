الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى السبت: غزيرة ورعدية ببعض المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، تحديثا بالأماكن المتوقع سقوط أمطار بها على مستوى الجمهورية، في الفترة من يوم غدِ الخميس الموافق 26 نوفمبر الحالي، وحتى السبت الموافق 28 من الشهر ذاته.

الخميس 26 نوفمبر

يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار غزيرة، رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتمتد متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مطروح والسلوم.

وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، من الوجه البحري ومدن القناة: "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس".

كما تشهد القاهرة الكبرى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الجمعة 27 نوفمبر

ويتوقع الخبراء أن يشهد يوم الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

فيما تشهد القاهرة الكبرى سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

السبت 28 نوفمبر

وتشهد السواحل الشمالية يوم السبت، تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من: "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، فيما يشهد شمال الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين في بياناتها ونشراتها الإعلامية، بتوخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وبقدر الإمكان عدم البقاء في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب التواجد بجانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، وعدم الترجّل في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة بقدر الإمكان.