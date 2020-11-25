الأمن يكشف هوية 5 متورطين في رفع لافتة خادشة للحياء قبل لقاء القمة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رصد ما تمّ تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صورة لـ5 أشخاص يحملون إحدى اللافتات تحمل عبارات خادشة للحياء العام.

المتهمون يعترفون: غرضنا دعوة زملائنا في "الألتراس" لمشاهدة مباراة القمة بأحد المقاهي

وتمّ تحديد وضبط القائم على نشر الصورة واثنين آخرين من المتواجدين بها، وبالفحص تبين أنَّ أحدهم سبق اتهامه في قضية انضمام لجماعة إرهابية.

وبمواجهتهم أقرّوا بانضمامهم لإحدى روابط "الألتراس"، وأنَّ الغرض من الصورة هو دعوة زملائهم في الرابطة يوم الجمعة الموافق 27 الجاري، لمشاهدة مباراة كرة قدم بإحدى المقاهي بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقي المتواجدين بالصورة.