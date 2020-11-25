الأمن يكشف هوية 5 متورطين في رفع لافتة خادشة للحياء قبل لقاء القمة
القبض على ثلاثة من المتهمين.. أحدهما سبق اتهامه في قضية إرهابية
كتب:
الوطن
02:56 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
وزارة الداخلية
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رصد ما تمّ تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صورة لـ5 أشخاص يحملون إحدى اللافتات تحمل عبارات خادشة للحياء العام.
المتهمون يعترفون: غرضنا دعوة زملائنا في "الألتراس" لمشاهدة مباراة القمة بأحد المقاهي
وتمّ تحديد وضبط القائم على نشر الصورة واثنين آخرين من المتواجدين بها، وبالفحص تبين أنَّ أحدهم سبق اتهامه في قضية انضمام لجماعة إرهابية.
وبمواجهتهم أقرّوا بانضمامهم لإحدى روابط "الألتراس"، وأنَّ الغرض من الصورة هو دعوة زملائهم في الرابطة يوم الجمعة الموافق 27 الجاري، لمشاهدة مباراة كرة قدم بإحدى المقاهي بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقي المتواجدين بالصورة.