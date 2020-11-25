يوم غابت عنه الشمس.. الإسكندرية تحت رحمة النوة (صور)

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، طقسا سيئا على مدار اليوم، حيث غابت الشمس وظهرت الغيوم في المدينة الساحلية وسط هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، بالإضافة إلى أصوات رعد وبرق.

تعرض محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، مصحوبة بأمطار غزيرة مع الرياح شديدة وبرق ورعد.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح المحافظ خلال تفقده أعمال كسح مياه الأمطار بمنطقة طوسون بحي المنتزه ثان، أن جميع الجهات المعنية تواصل كسح مياه الأمطار منذ الصباح الباكر، وجرى الاستعانة بـ 22 سيارة شفط من المحافظات المجاورة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ، التي تضرب عدة محافظات، خاصة على السواحل الشمالية، في الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، الذين أعلنوا تعليق الدراسة، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة السقوط.

وطالبت محافظة الإسكندرية، جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.

وكانت الأرصاد قد ناشدت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خاصة كبار السن، لأن الأمطار ستكون شديدة وغزيرة، وهذه الأمطار تمهد لبداية فصل الشتاء، وعدم ارتداء المعدن، خوفا من وجود تلامس مع البرق، ما يؤدي إلى إصابة الشخص بالصعق الكهربائي.

كما نصحت الأرصاد بالبعد عن الأسلاك والعمدان الكهربية، خوفا من وجود أي أسلاك عارية، وعدم الخروج إلا في الحالات المطلوب فيها الخروج لمساعدة رجال الصرف الصحي في كسح وسحب المياه.