 محافظ الإسكندرية: سيولة مرورية بالشوارع رغم غزارة الأمطار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شوارع المحافظة تشهد سيولة مرورية، وذلك رغم غزارة الأمطار التي تتساقط على المدينة منذ الساعة الثالثة فجرا وحتى الآن.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال كسح مياه الأمطار، اليوم الأربعاء، بشارع 25 بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثاني، وذلك بحضور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأرجع الشريف، تراكم مياه الأمطار بمنطقة طوسون إلى وجود ميول بأعمال رصف الطريق ، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار، مشيرا إلى تمركز 14 سيارة شفط بالمنطقة لتصريف مياه الأمطار.

وأضاف المحافظ أنه من المتوقع أن تتعرض المحافظة خلال الساعات المقبلة لأمطار شديدة، منوها إلى وضع خريطة جديدة للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة والبالغ عددها 73 منطقة.

اجتاحت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ ساعات الصباح الأولى شوارع الإسكندرية، وخاصة أحياء شرق وغرب، فيما جرى الدفع بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار.

وعطلت الدراسة، اليوم، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، إلى جانب تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ. بينما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تخفيف ضغوط المياه عن معظم أحياء المحافظة، بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، بسبب تعرض الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار.