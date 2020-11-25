تعرف على خريطة تمركز سيارات شفط مياه الأمطار بأحياء الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، خريطة نشر سيارات شفط مياه الأمطار بالشوارع، في إطار خطة العمل الجديدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار خلال النوات.

وتشمل الخريطة تمركز 95 سيارة شفط بالأحياء بواقع 10 سيارات و5 بدالات بحي المنتزه ثاني، 13 سيارة و9 بدالات في المنتزه أول، 16 سيارة و5 بدالات بشرق، 23 سيارة و9 بدالات بوسط.

فيما تمركزت 10 سيارات و5 بدالات بجي غرب، و10 سيارات وبدالة واحدة بالعجمي، و7 سيارات و4 بدالات بالعامرية أول، و4 سيارات بالعامرية ثاني وسيارتان ببرج العرب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تخصيص 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة تراكم مياه الأمطار التي تتعرض لها الإسكندرية خلال النوات الممطرة.

واجتاحت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ ساعات الصباح الأولى شوارع الإسكندرية، وخاصة أحياء شرق وغرب، فيما جرى الدفع بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار.

وعطلت الدراسة، اليوم، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، إلى جانب تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.

بينما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تخفيف ضغوط المياه عن معظم أحياء المحافظة، بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، بسبب تعرض الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شوارع المحافظة تشهد سيولة مرورية، وذلك رغم غزارة الأمطار التي تتساقط على المدينة منذ الساعة الثالثة فجرا وحتى الآن.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال كسح مياه الأمطار، بشارع 25 بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثاني، وذلك بحضور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأرجع الشريف، تراكم مياه الأمطار بمنطقة طوسون إلى وجود ميول بأعمال رصف الطريق ، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار، مشيرا إلى تمركز 14 سيارة شفط بالمنطقة لتصريف مياه الأمطار.

وأضاف المحافظ أنه من المتوقع أن تتعرض المحافظة خلال الساعات المقبلة لأمطار شديدة، منوها إلى وضع خريطة جديدة للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة والبالغ عددها 73 منطقة.