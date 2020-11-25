موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان والقنوات الناقلة في دوري الأبطال

يستضيف ملعب سان سيرو "جيوزييي مياتزا" مباراة من العيار الثقيل بين فريقي ريال مدريد وإنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الحالي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق الرياضي على تلك المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان

تنطلق صافرة بدء المباراة بين فريقي ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة في مصر، تكون في تمام الساعة 11 في أم القري بالمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 12 في مدينة أبو ظبي بالإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان

ويعرض دورى أبطال أوروبا بشكل حصري على مجموعة قنوات بين سبورت، وتنقل المباراة قناة BeIN Sport HD 1، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتذيل فريق إنتر ميلان المركز الرابع في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، برصيد نقطتين، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز الثاني ضد خصمه، لتحسين مركزة في ترتيب الجدول.

وفي المقابل الإنتر الذي لا يزال في مرحلة البحث عن مستواه العالي في البطولة، ويأمل بأن يجد هذا المستوى أمام الريال في هذه المواجهة، ويمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها في الجولات الماضية والثأر من الملكي.