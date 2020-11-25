تعرف على تاريخ متحف الفن الحديث قبل افتتاحه

رغم ظروف الطقس السيئة، بسبب سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات، أعلنت وزارة الثقافة، أنّ الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ستفتتح متحف الفن المصري الحديث بعد تطويره وتحديث العرض المتحفي، اليوم الأربعاء، في تمام السادسة مساءً، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من القيادات والمسؤولين والفنانين والإعلاميين.

وترصد السطور التالية، معلومات مهمة عن متحف الفن المصري الحديث، كما يلي:

1. يقع المتحف داخل حرم دار الأوبرا المصرية، وهو من أهم وأبرز المتاحف في مصر.

2. يضم أعمال فنية متميزة من مختلف الأجيال، ومختلف الحقب الزمنية.

3. تعود فكرة إنشاء متحف يضم روائع الفنون إلى عام 1927 بعدما نجح محمود خليل في إقناع السراي بإصدار مرسوم ملكي بتشكيل لجنة استشارية لرعاية الفنون الجميلة، إذ أوصت اللجنة بإنشاء متحف الفن الحديث بالقاهرة.

3. كان في البداية يضم مقتنيات وزارة المعارف مما تقتنيه من صالون القاهرة السنوي، الذي تنظمه جمعية محبي الفنون الجميلة، وفي ذات العام جرى تجميع الأعمال في قاعة صغيرة بمقر جمعية محبي الفنون الجميلة بشارع الجمهورية حاليا.

4. انتقلت المقتنيات إلى موقع متحف الشمع الذي أنشأه فؤاد عبدالملك سكرتير جمعية محبي الفنون الجميلة، ليصبح أول مبنى يحمل أسم متحف الفن الحديث بمصر.

5. نقلت وزارة المعارف المتحف (كان يتبعها قبل إنشاء وزارة للثقافة) إلى مقر آخر في شارع البستان، وذلك في فبراير 1963.

6. انتقل المتحف بعد ذلك إلى قصر الكونت "زغيب" بجوار قصر هدى شعراوي في شارع قصر النيل، وشغل المتحف 44 غرفة من القصر، إضافة إلى المدخل والممرات، وفي العام ذاته أُغلق المتحف حيث تم هدم مبناه العريق والمكتبة الملحقة به.

7. في عام 1966 انتقلت المجموعة المصرية من مقتنيات المتحف إلى مقر مؤقت في فيلا إسماعيل أبوالفتوح بميدان فيني بالدقي، بينما انتقلت أعمال الأجانب إلى متحف الجزيرة للفنون.

8. في عام 1983 جرى تخصيص سراي 4 في ساحة الأوبرا الجديدة، لتكون مقرا جديدا ودائما لمتحف الفن الحديث، وهو المقر الحالي كأحد منابر الفنون والتنوير التابعة لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية.

9. أُغلق المتحف منذ 2010، وجرى افتتاحه جزئيا في 2014 لغلقه مرة أخرى بسبب فيروس كورونا.

10. استُغل الوقت في تنفيذ أعمال التطوير ليعودة الحياة كصرح ثقافي عظيم وعريق في المنطقة والعالم.