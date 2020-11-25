أمطار متوسطة على أغلب قرى المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على أغلب مدن وقرى المحافظة، والتي استمر هطولها لعدة دقائق، ثم عادت من جديد سطوع الشمس مرة أخرى.

ووجه المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في وقت سابق، برفع حالة الطوارئ بجميع أفرع الشركة؛ لمواجهة الأمطار، مشددا على تجهيز شبكات ومحطات الصرف الصحي، واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه، حتى لا تؤثر على انتظام حركة المرور.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى، تحسبا لمواجهة الأمطار، مشيرًا إلى توفير 147 معدة جاهزة لشفط المياه، وتطهير 135 منطقة على مستوى المحافظة، استعدادا لموسم الأمطار بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

على صعيد متصل، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار شن الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على الرقعة الزراعية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمدينة الباجور حملة إزالات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بناحية قلتى الكبرى بمساحة ( 1752 م2) بما يعادل 10 قراريط.