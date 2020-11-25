طقس بارد يضرب محافظة الفيوم ولا أمطار

تشهد محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، طقسًا باردًا مع وجود رياح باردة خفيفة، فيما تتزين السماء بغيوم بسيطة لا توحي بتساقط أمطار.

وشهدت شوارع المحافظة هدوءا في الحركة، حيث يجلس المواطنين داخل منازلهم بعد خروج أبنائهم من المدرسة بسبب برودة الطقس، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد.

واستعدت المحافظة للتعامل مع أي حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المُقبلة، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تُحذر من تساقط أمطار غزيرة وتزداد شدتها خلال الفترة المُقبلة.

وتُهيب محافظة الفيوم، بمواطني المحافظة توخي الحذر في حالة تقلب الجو وزيادة البرودة، والسحب التي قد تنذر بسقوط أمطار.

ونبّهت المحافظة بأنّه في حالة سقوط أي أمطار يجب على المواطنين توخي الحذر خلال السير بسياراتهم على الطرق السريعة استعدادًا لأي طوارئ أو سقوط أمطار، مُشددة على ضرورة تقليل الحركة بالسيارات بسرعة عالية في حالات تساقط الأمطار بغزارة منعًا لوقوع الحوادث، ولتسهيل شفط تراكمات المياه في الشوارع في حالة هطول أمطار شديدة.

كما نصحت المحافظة، المواطنين بالابتعاد عن أي منازل أو منشآت أو بلكونات قديمة ومتهالكة أو آيلة للسقوط خوفًا من سقوطها خلال موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأجسام المعدنية خوفًا عليهم من إصابتهم بالصعق الكهربائي في حالة تساقط أمطار عليها.

جدير بالذكر، أنّ محافظة الفيوم شنت أعمالًا مكثفة لتطهير المجاري المائية والمصارف والترع في شتى أنحاء المحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة للاستعداد لفصل الشتاء وتجنبًا للأمطار الغزيرة والسيول الطارئة التي قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة المقبلة.