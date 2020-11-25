ضبط عاطلين تخصصا في ترويج الأقراص المخدرة بشبرا الخيمة

ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية عاطلين، لترويجهما الأقراص المخدرة والأستروكس على الشباب بنطاق مدينة شبرا الخيمة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على 200 جرام استروكس و500 قرص مخدر وسلاح ناري كانت بحوزة المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، فأمرت بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث وحبس المتهمين.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء حاتم حداد، مدير المباحث، بقيام عاطلين بترويج المخدرات بدائرتي قسم أول وثانى شبرا الخيمة، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية إلى أن المتهم الأول يدعى "ت. ل" 21 عامًا، ضبط بحوزته 200 جرام استروكس وسلاح ناري، فرد خرطوش، ومبلغ مالي 2500 جنيه.

وفي دائرة قسم ثاني، تمكن المقدم حازم الخيال، رئيس مباحث القسم من ضبط "ك.م ك" 22 عامًا، وبحوزته 500 قرص مخدر ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات وتولت النيابة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أمرت نيابة الخانكة، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيايات شمال بنها بحبس عامل وعاطل وفطاطري لقيامهم بالإتجار في المخدرات بمنطقة المثلث الذهبي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت اجهزة الامن بالقليوبية، شنت حملة مكبرة علي مناطق تجارة المخدرات بمنطقة سرياقوس مركز الخانكة، وأسفرت المداهمة عن ضبط كيلو ونصف حشيش واستروكس.