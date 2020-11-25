إنقاذ أب وطفليه في انهيار سلم عقار بالجمرك بالإسكندرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ طفلين ووالدهما إثر انهيار سلم عقار قديم آيل للسقوط بمنطقة الجمرك في الإسكندرية، تسبب في احتجاز العديد من الأسر المقيمة بالطوابق العلوية للعقار.

على الفور انتقل فريق من رجال الحماية المدنية في الإسكندرية، إلى موقع الحادث وتم إنقاذ الأسرة المحتجزة في الطوابق التي تعلو السلم المنهار.

البداية عندما، تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وحي الجمرك في الإسكندرية، بلاغاً من الأهالي بانهيار سلم عقار قديم بمنطقة بحري شارع ابن الحداد أمام مدرسة نصر الدين، التابع لحي الجمرك.

انتقل إلى محل البلاغ قيادات حي الجمرك، برئاسة رجب عبدالرازق النقيدي رئيس الحي، وقوة من قسم شرطة الجمرك، وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار محل البلاغ، وإنقاذ الأسرة بها طفلان محتجزان داخل العقار بمعرفة رجال الحماية المدنية.

حُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.