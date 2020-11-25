وزيرة الثقافة تشهد توزيع جوائز "المواهب الذهبية".. الأحد

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" برئاسة الدكتور محمد عبد الغني، وذلك في السابعه مساء الأحد 29 نوفمبر بمسرح الجمهورية.

وأضاف الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، في تصريحات صحفية أن المسابقة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وأضاف أنه تقدم للمسابقة هذا العام 300 متسابق من مختلف محافظات مصر منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، الفيوم، الشرقية، المنصورة، قنا، المنيا، سوهاج، الأقصر، الغربية، القليوبية، مطروح، جنوب الوادي، والجديد في هذا الموسم مشاركة طلبة الجامعات المصرية منه: جامعة الأزهر، جامعة جنوب الوادي، جامعة عين شمس، جامعة قنا، وجامعة المنصورة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة هاديه صابر نائب رئيس الجمعية عن سعادتها للتعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وأضافت أن المسابقة هذا العام تم تنظيمها في ظروف بالغة الصعوبة في ظل جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية أثناء أعمال لجنة التحكيم.

وضمت لجنة التحكيم مجموعة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الغناء برئاسة الدكتور مصطفى محمد رئيس قسم الغناء الأوبرالي بالكونسرفتوار وعضوية: الدكتورة نسرين رشدي وكيل معهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، الدكتورة سحر أمين الأستاذ بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتورة سماح إسماعيل أستاذ الغناء العربي والموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور مدحت عبد السميع أستاذ الموسيقى العربية وآلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية، الدكتور علاء فتحي أستاذ التأليف والنظريات بالمعهد العالي للموسيقي العربية، الدكتور أحمد محمد عبد الله مدرب الأصوات ومحفظ التراث بدار الأوبرا.