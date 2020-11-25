عاجل.. "العامة للبترول" تقرر تخفيض العمالة إلى 50% لمواجهة كورونا

قررت الهيئة العامة للبترول، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وحصلت "الوطن" على نص القرار الذي ألزم الشركات بخفض العمالة بنسبة 50%، والعمل بنفس القرارات السابقة الخاصة بالسيدات العاملات بالشركات، وأن يتخذ كل رئيس شركة القرار في إعداد العاملين بالحقول التابعة للشركة.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وجه بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة، وفق ظروف وطبيعة عملها، لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.

وأشار إلى أن لكل وزارة أو جهة حكومية، الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه رئيس الوزراء، بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون، وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأعلنت أمس وزارة الصحة والسكان، خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.