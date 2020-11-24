حبس المتهمين بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول في الفيوم

قررت النيابة العامة بالفيوم، حبس مرتكبي واقعة سرقة مواد بترولية من أحد خطوط الأنابيب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، على أن يراعى التجديد لهما في الموعد القانوني، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف العاملين في أحد المواقع البترولية، وجود تسرب سولار من أحد أنابيب نقل المواد البترولية المارة بدائرة مركز الفيوم، ووجود وصلة فرعية موصلة بطريقة غير شرعية من خط الأنابيب المشار إليه، وعلى الفور أبلغوا مركز شرطة الفيوم.

وكان اللواء رمزي البسيوني المزين، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العقيد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة الفيوم، باكتشاف العاملين بأحد المواقع البترولية وجود تسرب سولار من أحد أنابيب نقل المواد البترولية المارة بدائرة مركز الفيوم، ووجود وصلة فرعية موصلة بطريقة غير شرعية من خط الأنابيب المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وتوصلت الجهود إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنّهم 5 عاطلين عن العمل اثنين منهما مسجلين خطر، وأحدهما مطلوب على ذمة قضايا، ويقيمون بالفيوم وبني سويف والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات واستهدافهم جرى ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان وقيامهم بتركيب وصلة على خط الأنابيب المشار إليه تمهيداً لسرقة المواد البترولية عقب ضخها بالخط وبيعها في السوق السوداء.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقي الجناة، وتكثف مديرية أمن الفيوم جهودها لضبط الثلاثة متهمين الهاربين لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.