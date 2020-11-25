الجامعات: الدراسة منتظمة وتقليل أيام الدراسة متروك لمستجدات كورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام الدراسة بالكليات المختلفة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد دون رصد أي مشكلات بشأنها أو بشأن تطبيق نظام التعليم الهجين، موضحين أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشان تقليل أعداد أيام الدراسة لطلاب الفرق المختلفة سواء العلمية والأدبية، موضحين أنها ستكون وفقاً لمستجدات الأمور المتعلقة بكورونا.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة لم يتخذ أي قرارات حتى الآن بتخفيض عدد أيام الدراسة للفرق المختلفة سواء الكليات العلمية أو النظرية، والاعتماد على نظام التعليم عن بعد "أون لاين"، لافتاً إلى أن الأمر متروك لمستجدات الأمور المتعلقة بكورونا، وأن نظام التعليم الهجين منح المرونة الكافية للجامعات ورؤسائها في التعامل.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الجامعة مستعدة لجميع سيناريوهات تقديم الخدمة التعليمية على أكمل وجه في حال تزايد حالات الإصابة بكورونا، موضحاً أن التعليم الهجين يتيح استكمال الدراسة بالتعليم أون لاين وكذلك الاختبارات الإلكترونية، لافتا إلى أن الجامعات أصبحت لديها الخبرات الكافية في التعامل مع أزمة كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الدراسة منتظمة بالجامعة، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي إصابات مؤكدة وثبت إيجابيتها بكورونا بين الطلاب بالجامعة منذ بدء الدراسة، مشيراً إلى أن الجامعة تتخذ يوميا جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة المرض من تطهير وتعقيم شامل، فضلاً عن منع دخول أي شخص للجامعة دون ارتداء كمامة.

وكان وزير التعليم العالي أشار إلى أنه تم توفير 48 ألف محاضرة من خلال هذه المنصة، حيث قام 2904 أعضاء هيئة تدريس بتقديم المحاضرات لـ 39 ألف طالب في 210 كليات بـ 13 جامعة، لافتا إلى أن عدد الجامعات، التي تم تدريبها على استخدام المنصة، وصل إلى 30 جامعة.