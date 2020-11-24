وزير التعليم العالي: الوضع الوبائي في مصر غير مقلق

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوضع الوبائي في مصر غير مقلق، والرئيس السيسي يتابع كل الملفات الخاصة بهذه الأزمة بدقة شديدة جدًا، ويحرص دائما على عمل لقاءات مستمرة مع الوزراء، لمتابعة آخر المستجدات بشأن هذا الملف، ووزارة الصحة قدمت عرض على الموقف الحالي والتوقعات والاستعدادات من قبل وزارة الصحة، ومن ثم اطمأن الرئيس على وضع المستشفيات الجامعية.

وأضاف "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك 19 جامعة و31 مستشفى، و13 مدينة جامعية، و10 ألاف سرير تم تخصيصهم للموجة الأولى من كورونا، ومرت بفضل الله بنجاح كبير، ونجحت مصر في العبور من الموجة الأولى، مطمئنا الجميع أنه لا يوجد أي داعي للانزعاج أو القلق، المستشفيات أصبح لديها خبرات في التعامل مع المرض.

وتابع أن الأمور تحت السيطرة والأوضاع حتى الآن غير مقلقة على الإطلاق، ولكن يجب على المواطنين العمل والاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل قوي.

وأردف أنه عرض على الرئيس السيسي نموذج الحالات النشطة، موضحًا أن الحالات النشطة، هي الحالات المسجلة في الوضع الحالي بعد خصم حالات الشفاء والخروج منها بجانب حالات الوفاة، وهذا هو النموذج الجديد التي تسير عليه الوزارة للتوقع في أي مكان وصلت مصر في أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الفترة الحالية شبيهة بشكل كبير بفترة أبريل الماضي، لافتًا إلى أن فيروس كورونا في الوضع الحالي أقل شراسة من الموجة الأولى، ولكن من المؤكد خلال شهر ديسمبر ويناير زيادات في عدد الحالات والإصابات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.