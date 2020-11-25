التعليم العالي: إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية ينتظر قرار الوزير

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد إجراء الانتخابات للاتحادات الطلابية متوقف على صدور قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بموعدها، لافتا إلى أنه من المقرر أن يصدر الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن اللائحة المتعلقة بانتخابات الاتحادات الطلابية تنص على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي من كل عام.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مقترحات إجراء الانتخابات الاتحادات الطلابية يتم إرسالها بعد إعلان مقترحات جدول إجرائها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويكون المقترح المعلن بموعد البداية والنهاية، مشيرا إلى أن الوزير يحدد موعد بدء العملية الانتخابية، موضحا أن الجداول يتم صدور قرار بها من رئيس الجامعة المختص، أي ما يتم إعلانه من جداول ونظام انتخابات حرية لرئيس الجامعة وفقا لمستجدات الأمور التي تتعلق بنظام الجامعة التي يرؤسها.

واستطرد قائلا: "العام الماضي في الانتخابات، جامعة السادات كان لديها يوم الخميس إجازة، وبالتالي رئيس الجامعة أجل الانتخابات في ذلك اليوم لليوم التالي له وهو السبت".

وتابع، أن اللائحة تنص على أن الجدول المعلن للجامعة والكليات قرار رئيس جامعة، وله الحق لرئيس الجامعة وفقا للائحة الطلابية إصدار الجداول المناسبة لإجراء العملية الانتخابية بالجامعة المختص بها، واتخاذ مايلزم العملية الانتخابية بالجامعة وفقا لمستجدات الأمور".

وتايع أن أبرز صلاحيات رئيس الجامعة في الانتخابات تتمثل في أن القرار المعلن داخل الجامعة هو قرار رئيس الجامعة، موضحا أن هذا الأمر يندرج تحته عدد من الأمور، تتمثل في أن قرار تشكيل اللجان العليا بالكليات قرار رئيس جامعة.

وأشار إلى أنه بمجرد صدور قرار الوزير، سيتم طرح عدد من المقترحات لإجراء الانتخابات الطلابية، ويتم مناقشتها و دراستها و يتم إصدار القرار الوزاري وإرساله لرؤساء الجامعات لاتخاذ مايلزم، وكل رئيس جامعة يصدر قرار مختص بجامعته.