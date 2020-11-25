محافظ الفيوم يفتتح قرية السدح بعد إعادة إعمارها

افتتح اليوم، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرية السدح، بعد إعادة إعمارها وتنميتها تنمية شاملة من مؤسستي صناع الخير والجود الخيرية.

وأشاد محافظ الفيوم، خلال الاحتفالية، بالمجهود المبذول من قبل المؤسستين، في إعادة إعمار القرية، قائلا: "الفرحة في عيون أهالي الفيوم، بعد تطوير القرية وإعادة إعمارها، تعوض وتهون أي شعور بالتعب، وبطالب المؤسسة بمزيد من العمل لخدمة أهالي القرية "، لافتا إلى تغيير حالة القرية بالكامل إلى الأفضل من خلال عمل المؤسستين الداعمين للعمل الأهلي.

وأشار المحافظ إلى أن أي قطعة أرض تقع في أملاك الدولة سيجري تخصيصها على الفور لعمل مشروعات لخدمة أهالي القرية، وذلك لتوفير فرص عمل لهم، لافتا إلى أن مؤسسة "صناع الخير" تركز إلى جانب الإعمار والتطوير على التمكين الاقتصادي، ليكون التغيير في حياة الأفراد جذريا وممتدا.

ومن جانبه قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة تعمل في محافظات وقرى الجمهورية، لافتا إلى أن العمل في الفيوم، لاقى دعما كبيرا من جانب الأهالي على عكس بعض المحافظات التي تواجه فيها المؤسسة بعض الصعوبات أثناء العمل بها.

واشار إلى أن افتتاح قرية السدح بالفيوم، جاء تخليدا لذكرى الخبير الاقتصادي الراحل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، والذي رحل عن عالمنا في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن الراحل تولى العديد من المناصب مثل رئيس هيئة الاستثمار ونائب رئيس البورصة المصرية، وكان داعما للمجتمع المدني طوال فترة عمله.

ولفت زمزم، إلى أن افتتاح القرية تضمن تسليم 25 منزلا كانت متهالكة، بعد إعادة إعمارها بشكل كامل وفرشها بأثاث حديث "ثلاث غرف وثلاجة وبوتاجاز وغسالة ومطبخ"، بالإضافة إلى تسليم عقود توصيل مياه الشرب النقية لـ25 منزلا بعد تنفيذ التوصيل وتركيب العداد.

ولفت أيضا إلى أنه سيجري تسليم 22 مشروعا تنمويا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا لتأمين دخل شهري لها، وهذه المشروعات تنوعت بين 10 مشروعات رأس ماشية (بقرة عشار لكل أسرة) و9 مشروعات أغنام (3 إناث أغنام عشار لكل أسرة) و2 تروسكل وماكينة خياطة حديثة ومحل بقالة، مشيرا إلى أن العمل داخل القرية استمر لقرابة 3 أشهر متواصلة.

واشار إلى أنه جرى التنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، من أجل الحصول على تراخيص إنشاء حضانة لخدمة أطفال أهالي القرية، بالإضافة إلى التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل إنشاء مراكز شباب بالقرية في القريب العاجل.

وقالت رشا بلبع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الجود الخيرية"، إن عمل المؤسسة يركز على تحقيق التنمية المستدامة وليس فقط الإعمار، بجانب توفير فرص عمل للمواطنين إلى جانب تقديم الرعاية الصحية لهم.

وأضافت أنه بعد إطلاق مبادرة "حياة كريمة" من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لزاما من كل مؤسسات المجتمع المدني أن تشارك الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.