زوجة الراحل محسن عادل: تطوير قرية السدح "تطبيق عملي لحلم زوجي"

واصلت مؤسستا صناع الخير للتنمية والجود الخيرية، خطوات تطوير وإعادة إعمار قرية السدح مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تخليدًا لذكرى الخبير الاقتصادي الراحل محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق.

قالت داليا حيدر، زوجة الراحل، إن ما شاهدته من تطوير في قرية السدح، هو تطبيق عملي لحلم زوجها بتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش في ظروف صعبة غير آدمية، مضيفة لـ"الوطن": لم أكن أتخيل أن هناك حياة صعبة بهذه الطريقة، وأن هناك ناس تعيش داخل حوائط فقط دون أسقف تحميهم حتى من الأمطار.

وتابعت: "محسن كان ينتهج فكر ضرورة العمل على الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأشد احتياجًا، من خلال تطوير البنية التحتية لقراهم التي يعيشون فيها ومنازلهم التى يسكنونها وتسليمهم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، تحقق لهم دخلًا شهريًا ثابتًا تحقيقًا لتنمية مستدامة داخل هذا القرى.

وبدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة الجود الخيرية أولى خطوات تطوير وإعادة إعمار قرية السدح مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تخليدًا لذكرى وصدقة على روح الخبير الاقتصادي الراحل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، حيث قام فريق عمل صناع الخير بمسح كامل للقرية للوقوف على احتياجات الأهالى الفعلية من إعادة إعمار للمنازل ومشروعات تنموية صغيرة وتنفيذ وصلات لمياه الشرب النقية، وبدأت أولى الخطوات باستقبال القرية للسيارات المحملة بمستلزمات إعادة الإعمار من أخشاب وغيرها.