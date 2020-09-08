انطلاق تعمير قرية السدح بالفيوم تخليدا لذكرى محسن عادل اليوم

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة الجود الخيرية أولى خطوات تطوير وإعادة إعمار قرية السدح مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تخليدا لذكرى وصدقة على روح الخبير الاقتصادي الراحل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، حيث قام فريق عمل صناع الخير بمسح كامل للقرية للوقوف على احتياجات الأهالي الفعلية من إعادة إعمار للمنازل ومشروعات تنموية صغيرة وتنفيذ وصلات لمياه الشرب النقية وبدأت أولى خطوات إعادة الإعمار باستقبال القرية للسيارات المحملة بمستلزمات إعادة الإعمار من أخشاب وغيرها.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن انطلاق أعمال إعادة أعمار قرية السدح جاء تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعته صناع الخير مع مؤسسة الجود والذي يشمل تطوير وإعادة إعمار 25 منزلا داخل القرية من تأثيث وفرش المنازل وعمل محارة وتركيب أسقف وأبواب وشبابيك وتركيب سيراميك، بالإضافة إلى عمل مشروعات تنموية صغيرة داخل القرية للمساهمة في إيجاد فرص عمل للأهالي، وتطوير المدرسة الخاصة بالقرية، وتوصيل المياه لـ 25 منزلا، كما سيتم عمل قوافل طبية للكشف على أمراض العيون.

ومن جهتها أكدت رشا بلبع الأمين العام لمؤسسة الجود الخيرية، أن انطلاق أعمال تطوير وإعادة أعمار قرية السدح بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسستين جاء بعد الوقوف على طبيعة أحوال ومعيشة الأهالي بقرية السدح، وكون القرية مصنفة من بين القرى الأشد احتياج ليكون إعادة إعمارها تاكيدا على الفكر الذي انتهجه الراحل محسن عادل من ضرورة العمل على الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأشد احتياجا من خلال تطوير البنية التحتية لقراهم التي يعيشون فيها ومنازلهم التي يسكنونها وتسلميهم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تحقق لهم دخل شهري ثابت تحقيقا لتنمية مستدامة داخل هذه القرى.

يذكر أن صناع الخير للتنمية نجحت مؤخرا وبالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات في تنمية وتطوير خمس قرى مصرية بالفيوم والبحيرة، وأسوان وقنا، وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

ورحل الخبير الاقتصادي، محسن عادل، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بين عامي 2018 و2019، في يونيو الماضي عن عمر ناهز الـ 43 عاما".