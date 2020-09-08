انتهاء 50% من أعمال تطوير قرية السدح لتخليد ذكرى محس عادل: رحمة ونور

واصلت مؤسستا صناع الخير للتنمية والجود الخيرية، خطوات تطوير وإعادة إعمار قرية السدح مركز اطسا بمحافظة الفيوم تخليدا لذكرى الخبير الاقتصادى الراحل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، وصدقة على روحه بعد وفاته يونيو الماضي.

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن خطة تطوير القرية جاءت بعدما قام فريق عمل صناع الخير بمسح كامل للقرية للوقوف على احتياجات الأهالى الفعلية من اعادة اعمار للمنازل ومشروعات تنموية صغيرة وتنفيذ وصلات لمياه الشرب النقية.

المدير التنفيذي لـ"صناع الخير": مشروعات تنموية داخل القرية

وأوضح أن المسح أسفر عن 25 بيتا الأكثر احتياجا بالقرية، وبالفعل بدأت أعمال التطوير فيهم، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل مشروعات تنموية صغيرة داخل القرية للمساهمة فى إيجاد فرص عمل للأهالى.

وأكدت رشا بلبع، الأمين العام لمؤسسة الجود الخيرية أن اعمار قرية السدح بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير جاء بعد الوقوف على طبيعة أحوال ومعيشة الاهالى بالقرية وكون القرية مصنفة من بين القرى الاشد احتياج، موضحة أن أعمال التطوير تأتي فى إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور محمد عبدالجليل، مدير ادارة المشروعات بصناع الخير، إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير قبل نهاية اكتوبر المقبل، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 50% من التطوير.

وبدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة الجود الخيرية اولى خطوات تطوير وإعادة إعمار قرية السدح مركز اطسا بمحافظة الفيوم تخليدا لذكرى وصدقه على روح الخبير الاقتصادى الراحل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، حيث قام فريق عمل صناع الخير بمسح كامل للقرية للوقوف على احتياجات الاهالى الفعلية من اعادة اعمار للمنازل ومشروعات تنموية صغيرة وتنفيذ وصلات لمياه الشرب النقية وبدأت أولى خطوات اعادة الاعمار باستقبال القرية للسيارات المحملة بمستلزمات اعادة الاعمار من اخشاب وغيرها.