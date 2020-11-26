ذوو الهمم يرفعون صور السيسي باحتفالية بالمنيا والمحافظ يقبل رأس أحدهم

حفل كبير بعيد الطفولة في المنيا، شهد العديد من الفقرات، إذ قدمت فرقة كورال إدارة المنيا التعليمية أوبريت "سجل حلمك" وعدد من الأغاني الوطنية والدينية، كما قدمت المدرسة الرسمية للغات عرض الصاعقة المصرية، وقدمت مدرسة الأمل للصم والبكم عددا من الفقرات المتنوعة.

وخلال الحفل الذي لاقى إعجاب وترحيب جميع الحضور، حرص عدد من الأطفال على رفع صور الرئيس السيسي تقديرا لجهوده الكبيرة التي قدمها للوطن، واهتمامه بحقوق الأطفال وجميع فئات المجتمع، وقد وقف جميع حضور الحفل مصفقين بشدة تحية لرئيس الجمهورية.

وكرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مجموعة من الطلاب من ذوى الهمم، ضمن احتفالات المحافظة بيوم الطفولة، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر من كل عام، وحرص على تقبيل رأس أحدهم وكان يصافحهم بحفاوة ويداعبهم.

وحضر الاحتفالية التي نظمتها وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية.

أكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية حققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات كبيرة لمصلحة الوطن والمواطن، فجــاءت المبادرات الرئاسية ترجمــة علــى أرض الواقــع لفكــرة العدالــة الاجتماعية ودعم بناء الإنسان المصري، وأبرزها مبادرة 100 مليون صحة، ومبــادرة الكشــف عــن 3 أمــراض لطــلاب المــدارس للكشــف عــن أمــراض الأنيميا والتقــزم والســمنة لطـلاب المـدارس، وكذلك برنامج "تنميــة الطفولــة المبكــرة"، وهــو برنامــج موجــه للأطفال، يتـم مـن خلاله إعادة تطوير ورفع كفاءة الحضانـات علـى مسـتوى الجمهوريــة، إلى جانب الاهتمام الكبير بذوي الهمم وفتح العديد من المجالات لدمجهم في المجتمع، وإنشاء وتطوير المدارس وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية ، لاعداد طالب قادر على مواجهة تحديات العصر الحديث.

وأضاف المحافظ أن جميع الأطفال في محافظة المنيا لهم كل الدعم والرعاية، بهدف تنمية قدرات الأطفال ورسم البسمة على وجوههم فالأطفال هم قادة الغد ومستقبل الوطن.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الاحتفالات بعيد الطفولة، تأتى تزامنا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل التي توافق 20 نوفمبر من كل عام لافتا إلى التركيز خلال الاحتفالية على تنمية روح الانتماء والوطنية لدى النشء والأجيال القادمة فضلاً عن الفقرات الترفيهية والتربوية التي تحوي معلومات تثقيفية ومعرفية مفيدة للأطفال.

وقد تفقد المحافظ قبل الحفل، سيارة التوعية الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والتي تجوب المدارس والميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وتقدم هدايا عينية للأطفال وتوزع مطبوعات تتضمن أساليب الحفاظ على المياه .