بعد 10 أعوام.. مرشحا الشعب الجمهوري يعودان لمجلس النواب في المنيا

أسفرت النتائج الأوليه للجولة الثانية، لانتخابات مجلس النواب في المنيا، عن فوز 15 مرشحًا بينهم 6 نواب حاليين، 4 مستقلين، وعودة اثنين من النواب السابقين كانا أعضاء في دورة 2010، بالمجلس الذي تم حله عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وهما أحمد أبو حته، ومصطفي خالد فتح الباب، خاضا جولة الإعادة عن حزب الشعب الجمهوري، بدائرة مغاغة والعدوة وبني مزار، بشمال المحافظة.

وأسفرت النتائج الأولية، في الدائرة الأولي بمركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، التي تنافس فيها 6 مرشحين علي 3 مقاعد، عن حصول 3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن على أعلى الأصوات وهم "أشرف أحمد عبد العزيز حسانين" حصل على 70941 صوتا، وعلى فهمى إسماعيل بدوي، حصل على 64813 صوتا، وعثمان المنتصر عبد الرحمن، حصل على 58968 صوتا.

أما المستقلين الثلاثة فحصل سيد عبد الوهاب أبو بريدعه، على 48509 صوتا، أندرو سامى محروس، 41867 صوتا، وخالد محمد حسن، على 39951 صوتا.

وفي الدائره الثانية بمركزي سمالوط ومطاي، تنافس 6 مرشحين للفوز بـ3 مقاعد، وحصل 3 عن حزب مستقبل وطن علي أعلي الأصوات وهم "مجدي ملك مكسيموس، 87134 صوتا، محمد نشأت محمد حسن، 103704 صوتا، توحيد تامر على محمد، 84249 صوتا".

فيما حصل علاء الدين فيصل مهني مكادي، عن الإصلاح والتنمية، علي 65599 صوتا، اللواء سامى سنوسى أحمد، عن الشعب الجمهوري، علي 69643 صوتا، والدكتور سمير رشاد أبو طالب، عن حماة الوطن، علي 54884 صوتا.

وفي الدائرة الثالثة وتضم مراكز مغاغهة وبني مزار والعدوة، تنافس فيها 8 مرشحين علي 4 مقاعد، حصد 4 منهم أعلي الأصوات وهم: إيهاب عبدالعظيم جابر، الوفد الجديد، 87814 صوتا، أحمد عبد المحسن حته، الشعب الجمهوري، 86958 صوتا، سعودى عبدالرحمن عبد الغفار، مستقبل وطن، 80578 صوتا، مصطفى خالد فتح الباب، الشعب الجمهوري، 82953 صوتا.

فيما حصل محمد بدوى محمود، حماة الوطن، علي 55521 صوتا، حسين حسني غيتة، المصري الديمقراطي، علي 60133 صوتا، عبدالوهاب مكرم عبد اللطيف، الإصلاح والتنميه، علي 58437 صوتا، وحماده محمد محمد حلبي، مستقل، علي 59774 صوتا.

وفي الدائره الرابعه وتضم مركز وبندر أبوقرقاص، تنافس فيها 4 مرشحين علي مقعدين وجميعهم مستقلين، حصد اثنين منهم أعلي الأصوات وهما: حسام محمود أحمد وشهرته حسام أبو زيد، 45644 صوتا، أحمد محمد عبد المنعم، علي 62208 صوتا، فيما حصل محمد نايف محمد طلب، علي 42032 صوتا، وهيثم سامح نجيب برسوم، علي 37340 صوتا.

وفي الدائره الخامسة بمركز وبندر ملوي، تنافس فيها 6 مرشحين علي 3 مقاعد، حصد 3 منهم أعلي الاصوات وهم: رياض عبدالستار حسن، عن مستقبل وطن، 47584 صوتا، محمدعبد الحكيم أبو زيد، مستقبل وطن، 66634 صوتا، ومحمد مصطفى محمود، مستقل، 45291 صوتا.

وحصل هيلا سيلاسي غني ميخائيل، الشعب الجمهوري، علي 41843 صوتا، محمد عامر حلمي، الإصلاح والتنميه، 36815 صوتا، حازم محمد عبد الهادي، مستقل، 44429 صوتا.